A Bologna in cura altri tre minori da Gaza | traumi da bombe

(Di lunedì 11 marzo 2024) Hanno tuttida esplosioni e bombardamenti e hanno subìto amputazioni agli arti inferiori i treche dasono arrivati la scorsa notte al Rizzoli digrazie alla colonna umanitaria della Croce Rossa italiana. Sono due i nuclei familiari accolti dall'Irccs Istituto ortopedico Rizzoli: una intera famiglia composta da madre, padre, ragazzina di 11 anni e bimbo di 3 anni e una zia con il nipote sedicenne. Spaesati e stravolti, dopo un viaggio lunghissimo, in volo militare, e le devastazioni subìte a, stanotte sono letteralmente crollati dopo l'accoglienza e le prime visite in pronto soccorso. I piccoli pazienti si trovano ora ricoverati in Ortopedia pediatrica e da oggi saranno sottoposti a esami propedeutici per permettere al personale sanitario di predisporre dei piani ...