A Barcellona temono l’effetto Calzona | il Napoli sembra quello dell’anno scorso Mundo Deportivo

Barcellona, Cancelo spavaldo: "Li abbiamo lasciati vivi, all'andata Napoli ha fatto poco. Non ci sono solo Kvara e Osi": Barcellona, Cancelo spavaldo: "Li abbiamo lasciati vivi, all'andata Napoli ha fatto poco. Non ci sono solo Kvara e Osi": Così parla Joao Cancelo, laterale del Barcellona, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida Champions con gli azzurri.

Calzona ha già scelto la formazione per il Barcellona: tre cambi rispetto al Torino: Calzona ha già scelto la formazione per il Barcellona: tre cambi rispetto al Torino: Francesco Calzona, a conti fatti e uomini blindati, ha già un’idea di formazione piuttosto chiara per la sfida di martedì sera a Barcellona. Per il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico ha ...

Barcellona-Napoli, intervista a Fabio Capello: «Kvaratskhelia è l'uomo giusto per l'impresa»: Barcellona-Napoli, intervista a Fabio Capello: «Kvaratskhelia è l'uomo giusto per l'impresa»: Una partita che può volere moltissimo per il Napoli. Domani a Barcellona passa l'ultimo treno che porta ai quarti di finale di Champions League ma anche l'ultima speranza per ...