A Barcellona sperano nella “miniera d’oro” contro il Napoli | ricavando 4-5 milioni dai biglietti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilspera di avere il sold out al Lluis Companys di Montjuicil. Con il cambiamento di stadio per via della ristrutturazione del Camp Nou, il club non sta ottenendo grossi ricavi dalla vendita dei. Relevo spiega: “Anche se il gol di Osimhen ha lasciato una sensazione agrodolce dopo una buona prestazione dei blaugrana, gli infortuni di De Jong e Pedri hanno messo a rischio la qualificazione. Il Barça ha l’obiettivo, almeno per il bilancio, di raggiungere i quarti. D’altra parte, il club spera che la partita sia anche una piccolaper guadagnare quattro/cinque. In Champions League, il Barça ha giocato tre partite in casa. In tutto, ha superato i 40.000 spettatori, una cifra che non è sempre stata raggiunta in ...

Verso il Barcellona, Calzona spera di recuperare Ngonge: Verso il Barcellona, Calzona spera di recuperare Ngonge: Ha lasciato l'amaro in bocca il pari interno col Torino, occasione mancata per allungare in classifica. Ma il Napoli di Calzona continua a convincere sul piano del gioco e dello spirito messo in campo ...

Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: Martedì di Champions per il Napoli che vola a Barcellona per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia aperta ogni possibilità, Calzona ...

Barcellona, Xavi recupera due titolari e spera nel ritorno del big: le ultime: Barcellona, Xavi recupera due titolari e spera nel ritorno del big: le ultime: Gli azzurri, agli ordini di mister Francesco Calzona, preparano il match contro il Barcellona in programma martedì in Spagna. (AreaNapoli.it) Il Napoli si prepara per il confronto cruciale contro il ...