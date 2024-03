A Barcellona la pizzeria ritrovo dei tifosi del Napoli | “Urliamo | facciamo rumore | i clienti si sono abituati”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2024) Alla vigilia della sfida di Champions tra ile il, i giornalisti del quotidiano catalano Sportandati a visitare unanapoletana a, dove si respira l’area partenopea. Il racconto della visita: Ac’è una roccaforte dove si venera Diego, predomina il dialetto napoletano e le pizze hanno un profumo tutto partenopeo. Siamo andati allo Sport Bar, il rifugio preferito dei ‘’ napoletani, per chiacchierare con il suo proprietario.È nato, cresciuto e immerso nel caos e nelle particolarità di. Una città ferma nel tempo, dove è ancora possibile viaggiare in tre in moto senza casco e dove il pedone è una semplice comparsa che rischia la vita ogni volta che cammina per strada. Giuliano Sacco ha ...