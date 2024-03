A 12 anni massacrato di calci e pugni | Pura fortuna se non è stato un nuovo caso Willy Monteiro

(Di lunedì 11 marzo 2024) La sparatoria in pieno centro a Frosinone nel weekend ha scosso il weekend della Ciociaria. "L'ho ucciso per una donna che ci contendevamo" ha detto Mikea Zaka, il 23enne albanese fermato per l'omicidio del connazionale Kasmi Kesen di 27, a Frosinone. Non ha convinto nessuno: l'avrebbe detto...

Bimbo di 12anni massacrato di botte da un 16enne: ricoverato al Bambino Gesù di Roma: Un bambino di 12 anni è stato picchiato in piazza Cavour, ad Anagni da un 16enne. Lo denuncia sui social il sindaco del comune Daniele Natalia: 'Come sindaco, ma soprattutto come padre, condanno fermamente episodi ...

... strada di collegamento fondamentale per la provincia di Reggio, che attende da anni di essere resa nuovamente fruibile: Per la terza volta saremo lì fuori la sede del Consiglio regionale della Calabria per protestare contro la l.r. 38/2023 in materia funeraria. Detta Legge regionale ha massacrato la piccola impresa in favore di altre poche e facoltose imprese uccidendo così la concorrenza e innalzando i costi funebri per le imprese e dunque anche per la popolazione finale. Di fatto ...

Anagni, bimbo di 12 anni massacrato di botte da un 16enne: Anagni, bimbo di 12 anni massacrato di botte da un 16enne: E' stato portato a Roma all'ospedale Bambino Gesù con il setto nasale fratturato. L'episodio, denunciato dal sindaco sui social ...

Cremona, 25enne massacrato a colpi di spranga e martello per una «vendetta»: arrestati tre degli aggressori: Cremona, 25enne massacrato a colpi di spranga e martello per una «vendetta»: arrestati tre degli aggressori: Il fatto il 23 novembre scorso: si è trattato di una «spedizione punitiva» organizzata da alcuni giovani indiani nei confronti del connazionale. Il ragazzo ha ripostato gravi ferite ...

Salvini fa 51 anni: "Gagliardo come un 49enne". Massacrato dopo questa battuta, ecco perché: Salvini fa 51 anni: "Gagliardo come un 49enne". massacrato dopo questa battuta, ecco perché: Matteo Salvini compie oggi 51 anni e condivide sui social una foto con le candeline ancora da spegnere. Il vicepremier, spesso controverso e provocatorio con i suoi post, non si è lasciato sfuggire ne ...