(Di lunedì 11 marzo 2024) Quello appena passato è stato un grande anno per il cinema e così anche per la moda. Glicelebrato una lunga serie di successi, tra cui sono spiccati Oppenheimer e Povere Creature! in particolare, vincendo rispettivamente 7 e 4 statuette. Non è stato da meno il Red Carpet che ha preceduto le premiazioni, costellato di forti personalità e grandi attori che si sono sfidati a colpi di long dress eimpeccabili. Chi hala statuetta allo stile? Tra le tante candidate e qualche outsider inaspettato, ecco i 5davisti sul Red Carpet della 96ª edizione. Zendaya e queltanto atteso Si è fatta a lungo attendere ...

Oscar 2024, i beauty look tra déjà vu e qualche sorpresa (indigena e make up free): Oscar 2024, i beauty look tra déjà vu e qualche sorpresa (indigena e make up free): Dal club del bob al fascino Old Hollywood al trucco nude: tra tanti beauty look classici, gli Oscar 2024 regalano sorprese. Eccole ...

5 look che hanno vinto gli Oscar 2024: 5 look che hanno vinto gli Oscar 2024: Chi ha vinto gli Oscar 2024 Tutti i look premiati sul Red Carpet, i più belli da Emma Stone a Zendaya, Emily Blunt e non solo.

Oscar 2024, promossi e bocciati sul red carpet: Oscar 2024, promossi e bocciati sul red carpet: La tv si è spenta da poche ore, sintonizzata sulla notte degli Oscar 2024, conclusa la lunga maratona notturna (per noi qui in Italia) che non smette mai di stupire in termini di look e glamour. Le ...