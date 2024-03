40 FINGERS a Udine il 12 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 11 marzo 2024) Considerati da critica e pubblica ilfenomeno mondiale del crossover, i 40sono il fenomenale quartetto di chitarristi che a suon di milioni di visualizzazioni sta conquistando i social in tutto il mondo (oltre 100 milioni di views:) con le proprie magistrali rivisitazioni e riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema, delle serie tv e un endorsement ufficiale come quello dei Queen, che hanno applaudito e pubblicato sul loro sito la versione a “40 dita” di Bohemian Rhapsody (official Queen website). I 40sono stati apprezzati anche da numerose star della musica nazionale e internazionale che li hanno voluti per duettare assieme: da Andrea Bocelli alla cantante statunitense Tory Kelly, passando per Andy Summers dei The Police per rivisitare la celebre “Bring on the Night”. Dopo il ...