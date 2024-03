12enne pestato dal branco in pieno centro | il sindaco | “Rischiato nuovo caso Willy”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si è rischiata una tragedia come quella diMonteiro. Un ragazzino di 12 anni è stato selvaggiamente picchiato da un gruppo di bulli ad Anagni, nel frusinate, nelle vicinanze di Colleferro dove nel settembre del 2020, il 21enne fu ucciso a calci e pugni.Leggi anche: Sparatoria Frosinone, il killer era la vittima della spedizione punitiva: ecco il motivoLeggi anche: Dodicenne sequestrata e molestata all’uscita di scuola: arrestati due indianidal: la condanna delA denunciare il gravissimo episodio è stato ildella cittadina Daniele Natalia. Il dodicenne, accerchiato in piazza, ha riportato un grave trauma cranico e per questo motivo è stato necessario il suo trasporto al ‘Bambino Gesu” di Roma. “È pura fortuna se non si è ripetuta la ...