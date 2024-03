100 giorni alla maturità | festa rovinata | alunno ferito da una bomba carta

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ascoli Piceno, 11 marzo 2024 – Poteva avvenire una tragedia. Ma, per fortuna (è proprio il caso di dirlo), non è stato così. Uno studente, questa mattina, è rimastoda unadurante i festeggiamenti per i ‘centoall’esame’. 100all'esame Il fatto è avvenuto davanti al liceo scientifico ‘Orsini’, intorno alle 8. La vicenda, di fatto, ha rovinato il clima festoso, perché sul posto sono dovuti intervenire gli uomini del 118 e anche le forze dell’ordine. Il ragazzo se l’è cavata con una brutta ferita, anche se è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’. Non è chiaro se il petardo gli sia esploso addosso oppure se qualche compagno di classe glielo abbia lanciato contro. Fatto sta, però, che i carabinieri stanno indagando per capire ...

