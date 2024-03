100 giorni alla maturità | a scuola in abito da sera

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pesaro, 11 marzo 2024 – "L'esame di? Non lo temo, ma mi dispiacerebbe perdere le mie migliori amiche di": è quello che dice Ludovica, studentessa di 5L dello Scientifico, che oggi, nella data dei 100all'esame di, si è ritrovata a festeggiare assieme ad altre migliaia di giovani studenti di quinta. "Uscita dalle superiori mi piacerebbe andare a studiare a Bologna, magari Scienze Politiche, perché è un argomento di cui sono appassionata. Quasi tutti noi andremo fuori Pesaro, ma l'importante è non perdersi di vista". Nella mattinata del Campus, erano tantissimi i ragazzi e le ragazze che si sono riuniti per festeggiare questo momento, tutti vestiti in ghingheri e "tirati a lucido". Smoking, abiti lunghi, giacche, cravatta e papillon sono solo alcuni degli outfit sfoggiati dagli ...

Mancano a partire da oggi 100 giorni alla Maturità 2024 : è in programma per il 19 giugno la prima prova d'italiano. Mentre gli studenti sono alle prese con festeggiamenti e viaggi d'istruzione, i ... (fanpage)

Viareggio , 11 marzo 2024 – Ormai non è più solamente una tradizione, è diventato una grande festa . Stiamo parlando del rito degli studenti per i 100 giorni dall’esame di maturità a Viareggio . ... (lanazione)

Con il traguardo dei famigerati cento giorni , è ufficialmente scattato il countdown per la Maturità e i ragazzi si preparano per il giorno della prima prova scritta Una volta era l’ultimo segnale di ... (cityrumors)

Maturità, 100 giorni all’esame 2024: i riti e i festeggiamenti più curiosi: Maturità, 100 giorni all’esame 2024: i riti e i festeggiamenti più curiosi: Dalle benedizioni delle penne al rito dell’onda: ecco le usanze più gettonate per augurarsi la buona sorte ed esorcizzare la paura dell’esame ...

100 giorni alla maturità 2024: parte oggi l’inizio del countdown. Come festeggiare al meglio: 100 giorni alla maturità 2024: parte oggi l’inizio del countdown. Come festeggiare al meglio: Lunedì 11 marzo ha inizio il conto alla rovescia per la prima prova scritta, in programma mercoledì 19 giugno alle 8,30. Ecco come celebrare l’inizio della fine e come sarà strutturato l’esame ...

Maturità: mancano 100 giorni, 7 studenti su 10 sono preoccupati: Maturità: mancano 100 giorni, 7 studenti su 10 sono preoccupati: Mancano ormai 100 giorni dagli esami di maturità. In un sondaggio condotto da ScuolaZoo a cui hanno risposto 5.000 maturandi, il 69% dichiara di essere già in pensiero per l'esame, e la maggior parte ...