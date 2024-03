(Di lunedì 11 marzo 2024) Mancano a partire da oggi 100: è in programma per il 19 giugno la prima prova d'italiano. Mentre gli studenti sono alle prese con festeggiamenti e viaggi d'istruzione, i docenti attendono la pubblicazione dell'annuale decreto per la presentazione delle domande per presidenti e commissari esterni. Tutte le novità.

Maturità, 100 giorni all’esame 2024: i riti e i festeggiamenti più curiosi: Maturità, 100 giorni all’esame 2024: i riti e i festeggiamenti più curiosi: Dalle benedizioni delle penne al rito dell’onda: ecco le usanze più gettonate per augurarsi la buona sorte ed esorcizzare la paura dell’esame ...

100 giorni alla maturità 2024: parte oggi l’inizio del countdown. Come festeggiare al meglio: 100 giorni alla maturità 2024: parte oggi l’inizio del countdown. Come festeggiare al meglio: Lunedì 11 marzo ha inizio il conto alla rovescia per la prima prova scritta, in programma mercoledì 19 giugno alle 8,30. Ecco come celebrare l’inizio della fine e come sarà strutturato l’esame ...

100 giorni alla Maturità 2024, quando e come si svolgeranno le prove dell’esame di Stato: 100 giorni alla Maturità 2024, quando e come si svolgeranno le prove dell’esame di Stato: Mancano a partire da oggi 100 giorni alla Maturità 2024: è in programma per il 19 giugno la prima prova d'italiano ...