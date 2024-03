Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gli Stati Uniti, attraverso boicottaggi al sistema elettronico di voto e gli appelli dell'opposizione a non andare alle urne, cercano di ridurre il numero di votanti alle presidenziali ina del 15-17 marzo per screditare la consultazione, a cui Vladimir Putin si presenta per ottenere un quinto mandato. Ma dimenticano che il numero di votanti è bassoin vari Paesi occidentali, tra cui l'Italia, dove il partito di Giorgiahanel 2022 "solo a causa della bassissimaalle urne". Lo afferma il servizio stampa dei servizi d'intelligence esterni (Svr) di Mosca come riferisce la Tass. "Con la partecipazione dei principali specialisti informatici americani, si prevede di effettuare attacchi informatici al sistema di voto elettronico a distanza, che renderanno impossibile il ...