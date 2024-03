Zuppa di Porro 10 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 10 marzo 2024)di. Il Papa, imbarazzante. Cresce antisemitismo. Oggi Abbruzzo. Lo scoop dei giornali sugli influencer: altro che giustizialismo penale, qua siamo al medioevo del diritto: evasi 11 milioni, non è vero neanche nell’ipotesi dell’accusa: Foto in pirma pagina: ma ragazzi si tratta di un accertamento? la parola del Fisco contro la nostra: i processi non li celebriamo? Roba da matti. Dossier, Striano risponde a Manti. Il casino Agnelli. #rassegnastampa1024 L'articolo proviene da Nicola