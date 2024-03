Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 10 marzo 2024

(Di domenica 10 marzo 2024) Questa sera, domenica 10, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 10, di? Scopriamoli insieme.In apertura di, gli esorcismi, le sette e l’operato dei sedicenti santoni, con i più recenti fatti di cronaca. A seguire, un’intervista a Rocco Casalino, le cui rimostranze contro gli ambulanti sono diventate un caso politico. Spazio, poi, al voto in ...

Slavina cade a Monesi: quattro persone sepolte, una donna è grave: ... da una slavina caduta nella zona del monte Saccarello , vicino al rifugio Laterza , nella zona di ... dopo la nevicata di questa notte e l'innalzamento repentino delle temperature, la coltre bianca si ...

Monesi: sei le persone finite sotto la slavina, sono stati tutti estratti e una donna è in gravi condizioni: ... da una slavina caduta nella zona del monte Saccarello, vicino al rifugio Laterza, nella zona di ... dopo la nevicata di questa notte e l'innalzamento repentino delle temperature, la coltre bianca si ...

Verano Brianza, auto abbatte nella notte un palo. La zona rimane senza corrente elettrica: Verano Brianza, auto abbatte nella notte un palo. La Zona rimane senza corrente elettrica: Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo. Coinvolte in tutto quattro persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale ...

Meteo Cronaca (Video): TARANTO, grandinata si abbatte su Martina Franca, strade imbiancate: Meteo Cronaca (Video): TARANTO, grandinata si abbatte su Martina Franca, strade imBiancate: Una fitta grandinata si è abbattuta in Puglia nel pomeriggio di Mercoledì 6 Marzo 2024. Le immagini mostrano la Zona di Martina Franca (Taranto) colpita da un forte temporale di grandine. Al suolo non ...

Vannacci: «Un partito tutto mio Sarebbe bello come andare in battaglia con la propria legione»: Vannacci: «Un partito tutto mio Sarebbe bello come andare in battaglia con la propria legione»: Vannacci a Zona Bianca: «Un partito tutto mio Sarebbe bello come andare in battaglia con la propria legione». E ancora: «Nel mio libro non incito qualcuno a odiare qualcun altro, c'è piuttosto l'elog ...