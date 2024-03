Zelensky risponde al Papa | «La follia russa deve perdere questa guerra» Il Papa all’Angelus | «Preghiamo per la martoriata Ucraina»

(Di domenica 10 marzo 2024) La». Queste le parole del presidente ucraino, Volodymyr, sui propri canali social, dopo le dichiarazioni diFrancesco che, in una intervista alla tv svizzera aveva invitato a dei negoziati dichiarando che è coraggioso chi ha il coraggio di issare bandiera bianca. «Solo la forza della protezione della vita, solo la nostra capacità di raggiungere gli obiettivi può riportare la Russia ad uno stato di sobrietà, per lo meno parziale», ha dichiarato. «La», ha precisato. Stamane il Pontefice è tornato sulla questione ...

