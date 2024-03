Zanzibar | 9 morti e 78 ricoverati per aver mangiato carne di taratura marina

(Di domenica 10 marzo 2024) Otto bambini e un adulto sonodopodi tartarugasull’isola di Pemba, nell’arcipelago di: altre 78 persone sono state portate in ospedale. Latartaruga è considerata una prelibatezza dalla popolazione di, ma non è la prima volta che questa causa un’intossicazione alimentare mortale.per intossicazione L'articolo proviene da Il Difforme.

Mangiano carne di tartaruga marina, morti 8 bambini e un adulto per chelonitossismo: cos'è e quali sono i sintomi