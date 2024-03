Weber è un disastro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Bryante(29 minuti, 2/5 da 2, 0/4 da 3, 5 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 4 punti) Fa più danni della grandine, non azzecca una scelta che è una e quando gioca così manda fuori giri tutto il team. Una delle peggiori prestazioni stagionali per lui. Voto 4.5 Langston GALLOWAY (26 minuti, 2/6 da 2, 3/9 da 3, 7/7 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist, 20 punti) Pimpante e volitivo all’inizio, viene limitato dai falli commessi in sequenza. Prova a fare qualcosa sulla strada del recupero ma non può riuscirci da solo. Voto 6 Mouhamed FAYE (23 minuti, 6/10 da 2, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 12 punti) In avvio soffre molto Paulicap, poi viene fuori alla distanza, difende e lotta. Il biancorosso più positivo. Voto 6.5 Jamar SMITH (20 minuti, 0/5 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 5 assist, 2 punti) Non in gran serata e per di più limitato dai falli. Prova a ...