Vtb | salvezza ora lontana Neriotti e Ristori stoiche Ma Offanengo è più forte

(Di domenica 10 marzo 2024) FCREDIL BOLOGNA 03 (23-25, 21-25, 23-25) VTB FCREDIL BOLOGNA:11, Lotti 5, Tresoldi 6,15, Saccani 1, Tellaroli 12, Laporta (L1); Rossi 1. Non entrate: Taiani (L2), Del Federico, Fiore, Bongiovanni, Bovolo. All. Alberti. TRASPORTI BRESSAN: Bridi 4, Martinelli 15, Modesti 2, Tajè 8, Trevisan 12, De Paula 9, Pelloni (L1); D’Este 5, Parise, Tommasini. Non entrate: Compagnin, Sassolini. All. Bolzoni. Arbitri: Mannarino e Papapietro. Altro ko, la corsasi fa sempre più complicata. A Budrio passa la capolista, già salva, in tre set. E Bologna piange lacrime amare: perché cede il primo set 23-25 dopo avere condotto 17-14 e recuperato poi fino al 23 pari: fatale un errore in ricezione di Lotti e un attacco sbagliato da ...