Voto in Abruzzo | una partita decisiva | le ultime mosse e quelle ultime indiscrezioni

(Di domenica 10 marzo 2024) Oggi, dopo una campagna elettorale molto “agonistica”, inla palla passa agli elettori. Le urne per le elezioni regionali aprono alle 7 di stamattina e chiudono alle 23, con le operazioni di scrutinio che inizieranno subito dopo. Fotografia dei numeri: saranno 1.208.276 gli aventi diritto alche potranno recarsi ai seggi, che sono in totale 1634,13 dei quali allestiti negli ospedali. I comuni interessati sono in totale 305. Gli scranni in palio nel consiglio regionale sono 29, più due, uno dei quali destinato al presidente eletto e l'altro al secondo piazzato tra i candidati presidenti. Il quadro politico regionale al nastro di partenza elettorale presenta uno schema di perfetto bipolarismo, con solo due candidati alla presidenza. Il centrodestra, che amministra attualmente la Regione, schiera il presidente uscente Marco Marsilio, ...

Urne aperte in Abruzzo, Marsilio sfida D’Amico: L’AQUILA Iseggi per le elezioni regionali in Abruzzo si sono aperti alle 7 e si chiuderanno questa sera alle 23. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio. Si va al Voto in 305 comuni: il totale ...corrieredellacalabria

Abruzzo al Voto per le Regionali, occhi puntati sull'affluenza: Si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Consiglio regionale e della carica del presidente di Regione. Test in vista delle europee ...rainews

Elezioni in Abruzzo: Superato il Milione di Elettori, ma il Rischio Astensionismo al 47%: Secondo la legge elettorale regionale dell'Abruzzo, è previsto un premio di maggioranza per ... Le liste che non raggiungono il 2% dei voti validi, o che fanno parte di una coalizione che ottiene meno ...abruzzo24ore.tv