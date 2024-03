Voto in Abruzzo | affluenza alle 12 al 15 | 9% Si vota fino alle 23

(Di domenica 10 marzo 2024) È del 15,9% l’12 per le elezioni regionali in, dove le urne saranno aperte23. Il dato diffuso dal Viminale sul totale di 1.634 sezioni si attesta di circa due punti sopra a quello del 2019, quandourne erano andati are12 il 13,43% degli elettori abruzzesi. Al termine delle operazioni disi procederà con lo spoglio. Siin in 305 comuni: il totale deinti è pari a 1.208.276 di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634 di cui 13 ospedaliere. Le sezioni sono a Chieti 460, a L’Aquila 405, a Pescara 396 e ...

Il voto in Abruzzo: alle 12 l'affluenza supera il 15%, due punti in più rispetto al 2019: Le urne sono aperte dalle 7 d fino alle 23 sia per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Giornata del voto per elezioni regionali in Abruzzo per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Alle 12 l'affulenza alle urne è aumentata di oltre il 2% rispetto al 2019: ...

Elezioni Abruzzo, affluenza in aumento alle 12: ha votato il 15,9 per cento. Boom all'Aquila: Al primo rilevamento sulla partecipazione al voto c'è un incremento di quasi 2 punti e mezzo. All'Aquila città il dato sfiora il 20 per cento. Si ...è in aumento alle elezioni regionali in Abruzzo. Alle ...

Urne aperte in Abruzzo, si vota fino alle 23.00: I seggi per le elezioni regionali in Abruzzo si sono aperti alle 7 e si chiuderanno questa sera alle 23. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio. Si va al voto in 305 comuni: il totale dei ...

Abruzzo al voto, Marsilio contro D'Amico. A mezzogiorno l'affluenza al 15%, si vota fino alle 23: Per le elezioni regionali in Abruzzo si vota dalle 7 alle 22. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio. Urne aperte in 305 comuni, per un totale di 1.208.276 votanti (592.041 uomini e 616.235 ...

Elezioni Regionali Abruzzo, affluenza alle 12 del 15,8%, cresce del 2% rispetto al 2019. Marsilio: «Violazione del silenzio elettorale»: Lo dichiara il senatore e segretario regionale Abruzzo di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi. Abruzzo al voto per le regionali, seggi aperti dalle ore 7 alle 23. I candidati voteranno D'Amico a ...