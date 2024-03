Voto disgiunto vietato | l' Abruzzo non è la Sardegna Ecco perché stavolta il Centrodestra è più ottimista

Si avvicinano le elezioni regionali in Abruzzo , che si terranno domenica 10 marzo, e i leader di centrodestra e centrosinistra si sfidano. Schlein : "Noi abbiamo scelto il candidato per competenza". ... (fanpage)

"Se c'era il disgiunto avevamo già la vittoria in tasca", sussurra un dirigente dem. La legge elettorale regionale in Abruzzo , non prevede la possibilità del voto disgiunto . Una circostanza che ... (fanpage)

Roma, 9 marzo 2024 – Domenica 10 marzo dalle ore 7 alle 23 si apriranno le urne per l'elezione del presidente e del Consiglio Regionale dell' Abruzzo . Il presidente si decide in base a chi prenderà ... (quotidiano)

Elezioni Regionali Abruzzo, affluenza e risultati. D'Amico vota a Pescara, Marsilio a Chieti. Seggi aperti dalle 7 alle 23: Si possono anche barrare sia il simbolo che il nome, purché i due siano collegati: a differenza di quanto previsto per le elezioni sarde infatti, non è prevista la possibilità di Voto disgiunto. Per ...leggo

Urne aperte in Abruzzo fino alle 23. La scelta degli indecisi potrebbe essere determinante. Ecco come si vota: Seggi aperti dalle 7 in Abruzzo per le elezioni regionali. Marco Marsilio e Luciano D'Amico si contendono la presidenza della Regione. Per il primo, candidato dal centrodestra, sarebbe la conferma dop ...ilsecoloxix

In Abruzzo per Meloni sfida (senza alibi) che non può perdere: 3 minuti per la lettura Roma, 10 mar. (askanews) – Se la Sardegna è stata lo scricchiolio, l’Abruzzo sarebbe il tonfo. Perché nella corsa alla rielezione di Marco Marsilio alla guida della Regione, Gi ...quotidianodelsud