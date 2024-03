Voragini sulle strade | lavori straordinari

(Di domenica 10 marzo 2024)colabrodo in città dopo le intense piogge degli ultimi giorni: soprattutto lungo i tratti periferici, le buche sono tante e profonde e il primato è ben condiviso con un po’ tutto il territorio provinciale. Il Comune di Codogno interverrà però la settimana prossima dopo aver stanziato circa diecimila euro: l’affidamento ad una ditta del territorio è già stato effettuato e domani, o al massimo martedì, si procederà alla copertura dei “crateri“ con il sistema del thermobox che posa l’asfalto a cento gradi e lo rulla. Una metodologia, ovviamente, più efficace della semplice pala e del riempimento a freddo del buco. Dopo un sopralluogo effettuato dalla ditta e dall’assessore comunali alle Manutenzioni, Severino Giovannini, all’inizio della prossima settimana, tempo permettendo, il “tappabuchi“ interverrà su tutta la circonvallazione cittadina, lungo via Pedrazzini ...

