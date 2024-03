Volley | terza vittoria consecutiva per Katinka Travel in Serie D

(Di domenica 10 marzo 2024) Casciavola (Pisa), 10 marzo 2024 -per laCasciavola che nel campionato diD conquista tre punti fondamentali nello sfida diretta contro il PSB Capannoli che prima di questa gara era appaiato in classifica alle rossoblù. Lazzerini deve fare a meno di Nanni e così c’è spazio per Puccini che risponde presente e gioca un’ottima partita. Nel primo parziale casciavoline sempre avanti nel punteggio fino ad arrivare al 15-7 al giro di boa del set, Capannoli non ci sta recupera qualche punto e torna minaccioso a meno quattro prima di un altro break dellache si procura sette palle set, sfumate le prime due, al terzo tentativo arriva l’1-0. Nel secondo set il canovaccio della partita non cambia, la ...

