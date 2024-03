Volley serie A2 femminile San Giovanni | uno spareggio per i playoff

(Di domenica 10 marzo 2024) Per la seconda partita di ritorno della Pool Promozione arriva oggi al PalaMarignano (ore 17) la Tecnoteam EsperiaComo. Una partita che si annuncia decisiva per la rincorsa al quinto posto, ultima casella decisiva per i. Infatti Sandeve recuperare 3 punti a Talmassons, attuale quinta, ma Como insegue Sanad appena una lunghezza. Dunque la partita di oggi potrebbe essere decisiva in un senso o nell’altro. Como, dopo la salvezza dell’anno scorso, si è rinforzata ottimamente con una campagna acquisti importante. L’opposta slovena Eva Zatkovic e la banda argentina Daniela Soledad Bulaich Simian hanno incontrato qualche difficoltà all’inizio di campionato ma poi sono diventate i punti di forza del sestetto lombardo. Da ricordare la vittoria dell’andata delle lombarde contro l’Omag Mt con ...

