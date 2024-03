Volley | Serie A1 femminile | Scandicci vince a Novara | successi anche per Casalmaggiore e Busto Arsizio

(Di domenica 10 marzo 2024) Si è concluso il 24esimo turno dellaA1dicon le ultime quattro gare in programma. Nel big match di giornata tra Igor Gorgonzolae Savino Del Benesono le toscane a imporsi con un perentorio 3-0 (25-22, 25-21, 25-14). La formazione di coach Barbolini diventa così la seconda forza del campionato davanti all’Allianz Milano, dietro all’inarrivabile e ancora imbattuta Imoco Conegliano.invece rimane al quarto posto con un ampio margini sulle inseguitrici. In chiave rincorsa ai play-off arriva l’importante successo esterno della Trasportipesantisul campo della Wash4green Pinerolo per 3-1 (25-15, 15-25, 25-14, 25-19). Nelle retrovie arriva il successo della Uyba...

Strepitosa vittoria per la Pediatuss Casciavola: rossoblu al secondo posto: Volley 2023 - 2024 SERIE C. Serata di gala al Pala Pediatrica dove è andato in scena lo scontro diretto fra le seconde della classifica, e la PediaTuss per l'occasione si veste con uno dei suoi abiti ...

Volley, Serie B2 - La Rossetti Market Conad si riscatta subito: tie break col sorriso sul campo del Davis 2C: VOLLEY DAVIS 2C - ROSSETTI MARKET CONAD 2 - 3 (25 - 23, 24 - 26, 15 - 25, 25 - 18, 13 - 15) VOLLEY DAVIS 2C : Sgarbossa 12, Benetti 16, Fedrizzi 8, Sandrini 16, Guarnieri 4, Zacchè 4, Sandri (L), ...

Volley serie A3: pesante sconfitta per la Moyashi Garlasco a Mirandola (3-1): Volley Serie A3: pesante sconfitta per la Moyashi Garlasco a Mirandola (3-1): Si mette male per i neroverdi, che cedono per 3-1 (25-20, 27-25, 28- 30, 25-19) nella sfida diretta con Mirandola. Per tutta la gara la Moyashi prova a inseguire gli emiliani, che nonostante diversi ...

Pallavolo: ancora una sconfitta per il Grafiche Amadeo nella lunga trasferta contro lo Yaka Volley Malnate: Pallavolo: ancora una sconfitta per il Grafiche Amadeo nella lunga trasferta contro lo Yaka Volley Malnate: Gli imperiesi sconfitti per 3-0 nella partita del Campionato nazionale maschile di Serie B di pallavolo La compagine lombarda ... I risultati delle altre gare della 18esima giornata: Volley Parrella ...

Volley maschile, A2: Cuneo-Ortona 2-0, la diretta: Volley maschile, A2: Cuneo-Ortona 2-0, la diretta: Cuneo: Sottile in regia, Jensen opposto, al centro Volpato e Codarin, schiacciatori Botto e Gottardo, libero Stafotini. Ortona: Dimitrov in regia, Cantagalli opposto, al centro Patriarca e Fabi, ...