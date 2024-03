Volley | Serie A1 Femminile 2023 2024 | tutti i risultati e la classifica

(Di domenica 10 marzo 2024)e ladellaA1di. Archiviata la lunga estate azzurra, l’attenzione si sposta sul massimo campionato italiano, uno dei più competitivi al mondo. Le campionesse d’Italia in carica di Conegliano proveranno a difendere il titolo, ma le contendenti non rimarranno a guardare. Tra le squadre più attrezzate, almeno sulla carta, spiccano Scandicci con Ekaterina Antropova e la VeroMilano con Paola Egonu, che torna in Italia dopo un anno in Turchia. Di seguito,i punteggi delle partite e ladi campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COPPA ITALIAA1: IL ...

Strepitosa vittoria per la Pediatuss Casciavola: rossoblu al secondo posto: Volley 2023 - 2024 SERIE C. Serata di gala al Pala Pediatrica dove è andato in scena lo scontro diretto fra le seconde della classifica, e la PediaTuss per l'occasione si veste con uno dei suoi abiti ...

Volley, Serie B2 - La Rossetti Market Conad si riscatta subito: tie break col sorriso sul campo del Davis 2C: VOLLEY DAVIS 2C - ROSSETTI MARKET CONAD 2 - 3 (25 - 23, 24 - 26, 15 - 25, 25 - 18, 13 - 15) VOLLEY DAVIS 2C : Sgarbossa 12, Benetti 16, Fedrizzi 8, Sandrini 16, Guarnieri 4, Zacchè 4, Sandri (L), ...

Volley serie A3: pesante sconfitta per la Moyashi Garlasco a Mirandola (3-1): Volley Serie A3: pesante sconfitta per la Moyashi Garlasco a Mirandola (3-1): Si mette male per i neroverdi, che cedono per 3-1 (25-20, 27-25, 28- 30, 25-19) nella sfida diretta con Mirandola. Per tutta la gara la Moyashi prova a inseguire gli emiliani, che nonostante diversi ...

Pallavolo: ancora una sconfitta per il Grafiche Amadeo nella lunga trasferta contro lo Yaka Volley Malnate: Pallavolo: ancora una sconfitta per il Grafiche Amadeo nella lunga trasferta contro lo Yaka Volley Malnate: Gli imperiesi sconfitti per 3-0 nella partita del Campionato nazionale maschile di Serie B di pallavolo La compagine lombarda ... I risultati delle altre gare della 18esima giornata: Volley Parrella ...

Volley maschile, A2: Cuneo-Ortona 2-0, la diretta: Volley maschile, A2: Cuneo-Ortona 2-0, la diretta: Cuneo: Sottile in regia, Jensen opposto, al centro Volpato e Codarin, schiacciatori Botto e Gottardo, libero Stafotini. Ortona: Dimitrov in regia, Cantagalli opposto, al centro Patriarca e Fabi, ...