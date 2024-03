Volley | quarti Playoff Superlega 2023 2024 | Piacenza sbanca Milano e pareggia la serie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) La Gas Sales Bluenergysi impone 3-1 (22-25, 25-20, 25-21, 25-14) sul campo dell’Allianzin gara-2 deidi finale deidimaschile. I meneghini di Roberto Piazza iniziano bene, aggiudicandosi il primo set e lottando su ogni pallone. I biancorossi di Andrea Anastasi però crescono molto nel corso del match, soprattutto al servizio, riuscendo così a spuntarla e rimettere in parità la(1-1). Anon bastano i 17 punti di un solido Yuki Ishikawa, mentre tra gli ospiti spiccano i 19 punti di Ricardo Lucarelli. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE IN TV GARA-3 ...