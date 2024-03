Volley | quarti Playoff Superlega 2023 2024 | Perugia stende Verona 3-1 e sale sul 2-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) La Sir Susa Vimtrionfa in rimonta 3-1 (25-21 21-25 16-25 15-25) sul campo della Ranain gara-2 deidi finale deidimaschile e si porta sul 2-0 nella serie. Primo set in controllo per i padroni di casa, che partono forte e amministrano il vantaggio acquisito grazie ad un Keita sugli scudi. È proprio il maliano a regalare il primo set agli scaligeri grazie ad una poderosa parallela. A questo punto però la partita cambia, perché gli ospiti prendono coraggio e cominciano a macinare.reagisce e rimane lì, ma Flavio si fa sentire e propizia un parziale con cui gli umbri scappano via e chiudono con il 25-21 che vale la parità nel conto dei set. L’inerzia ora è tutta a favore di ...