Volley | quarti Playoff Superlega 2023 2024 | Monza batte Civitanova in quattro set ed è 2-0 nella serie

(Di domenica 10 marzo 2024) La Mint Vero3-1 (24-26, 25-18, 25-21, 25-20) la Cucine Lubeaggiudicandosi così anche gara-2 deidi finale deidimaschile. Partita giocata punto a punto dagli uomini di Gianlorenzo Blengini, che dopo aver vinto il primo set perdono però lucidità e concedono un po’ troppo nei momenti decisivi. I brianzoli di Massimo Eccheli sono più attenti in fase di difesa e copertura e si prendono un altro successo che vale il 2-0. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE IN TV GARA-3CALENDARIO...