Volley B1 femminile Derby senza storia | dura solo un set Modena ha la meglio su Sassuolo

(Di domenica 10 marzo 2024)3 bsc0 (25/21 25/12 25/16): Lancellotti 1, Bozzoli 11, Malovic 7, Omonoyan 10, Bartesaghi 20, Gerosa 12, Rocca (L1), Biancardi, Bonfanti (L2), n.e. Fiore, Malenotti, Guerra, Malagoli, Boscani; all.: Di Toma. BSC MATERIALS: Anello 2, Fornari 1, Moschettini 1, Bisio 11, Bedetti 6, Bazzani 5, Urbinati (L1), Magnani 4, Scianti 1, Borlengo 1, Montagnani, n.e. Malagoli, Reggiani T., Reggiani M. (L2), Cappellini L.; all.: Minghelli. Arbitri: Bressi - Rusconi. Note:ta Set 26’ 20’ 25’ per un totale 71’;61 su 75 (Batt. Sb. 4, Vinc. 6, Muro 9, E.P. 15); BSC32 su 51 (B.S. 5, Vinc. 3, Muri 5, E.P. 9) Non c’ènel ...

La DIRETTA testuale LIVE di Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023 / 2024 di ... (Leggi)

Prosegue la regular season di Serie A1 di Volley 2023 / 2024 . Milano domina Cuneo in tre set. La Vero Volley passa in casa 25-19 25-23 25-20 senza particolari difficoltà e torna al successo dopo il ko ... (Leggi)

Co negli ano non si ferma anche con tante seconde linee in campo, Milano si sveglia e torna al successo dopo la sconfitta con Casalmaggiore e Firenze sbanca Chieri regalandosi ancora una piccola ... (Leggi)

Tutto pronto per Aeroitalia Smi Roma-Itas Trentino, partita valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023 / 2024 di volley . Le giallorosse di Giuseppe Cuccarini, reduci ... (Leggi)

Volley femminile Serie A. Savino, riprova Novara: "Resteremo seconde»: La vittoria della Savino Del Bene Scandicci ha portato la squadra al secondo posto in classifica, pronta a sfidare il Novara oggi alle 17. Un match cruciale per entrambe le squadre, con ex giocatori e ...msn

Volley serie A2 femminile. La Bartoccini torna a casa. Al PalaBarton c’è Montecchio: La capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia sfida il fanalino di coda Ipag Ramonda Montecchio in Serie A2 femminile, con possibilità di far giocare atlete meno utilizzate. Partita trasmessa in diretta ...lanazione

Il Cus Pavia tifa Certosa che può impedire il sorpasso di Legnano Adolescere, attenta: Nel girone A di C maschile, le due formazioni provinciali sono attese oggi da turni casalinghi decisamente impegnativi. Adolescere Voghera, al Centro San Vittore, questa sera se la vedrà con il sempre ...laprovinciapavese.gelocal