Vittoria spazza-tabù Tre punti liberazione Il Pisa segna in extremis e si prende tutto

(Di domenica 10 marzo 2024) Ciò che con beffarda cadenza ha penalizzato ilfino a poche giorni fa, oggi invece diviene finalmente episodio premiante e ricco. Un gol realizzato (e non preso) in, un pizzico di fortuna negli episodi (due i legni colpiti dagli ospiti) e i cambi (fatti e non fatti) dalla panchina che marcano la differenza. Aquilani e soci si infilano in tasca tremeritati e – soprat– bellissimi. Usiamo il superlativo non a caso (e raramente) perché rompere tantiin 90 minuti rende il successo sulla Ternana diverso dagli altri. Primo aspetto: nel travagliato percorso di crescita di questa stagione ilper la prima volta scala il lato sinistro della classifica e tocca la zona playoff. Se infatti il campionato fosse finito ieri, i nerazzurri sarebbero iscritti agli ...

