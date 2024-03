Virtus Bologna-Olimpia Milano | Lega Basket A | assi in campo | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 marzo 2024) Il mondo della pallacanestro italiana è pronto a fermarsi perstere a uno scontro tra titani. Una battaglia che spesso ha visto, al centro della contesa, un trofeo nazionale da conquistare e da mettere in bacheca. Questa volta non ci sarà alcun alloro in palio, ma un importante sorpasso all’interno della clfica diA 2023/24. Quindici vittorie e sei sconfitte a testa in una graduatoria attuale che vede questi due leviatani distanti di soli due punti dalla vetta detenuta da Germani Brescia. L’obiettivo è uno soltanto: battere gli acerrimi rivali initaliano ed europeo (le due formazioni disputano anche l’Euro) per candidarsi, con forza, alla rincorsa al primo posto della Leonessa. Prendere due piccioni con una fava, insomma. ...