Vicchio | lite in un locale tra cliente e proprietari Aggrediti anche i carabinieri

Vicchio (Firenze), 10 marzo 2024 – Nel corso della serata di ieri i carabinieri di Borgo San Lorenzo sono intervenuti in un locale a Vicchio , in seguito a una Lite tra un uomo e i proprietari. I ... (lanazione)

lite in un locale a Vicchio, carabinieri aggrediti: Vicchio (Firenze), 10 marzo 2024 – Nel corso della serata di ieri i carabinieri di Borgo San Lorenzo sono intervenuti in un locale a Vicchio, in seguito a una lite tra un uomo e i proprietari.lanazione

lite in un locale tra i proprietari e un cliente che aggredisce i carabinieri: arrestato: lite in un locale di Vicchio (Firenze). Nel corso della serata di ieri, sabato 9 marzo, i carabinieri di Borgo San Lorenzo sono intervenuti presso un esercizio pubblico della zona, a seguito di ...055firenze