Viaggia senza biglietto a Roma | prende a pugni il controllore e lo scaraventa fuori dal bus

Tempo di lettura: 3 minuti“In campagna elettorale mostreremo tutti i grandi risultati che questa Amministrazione ha raggiunto e il grandissimo lavoro svolto sia in termini economici sia per quanto ... (anteprima24)

Due scenari. Uno in cui viene fatta la scelta sbagliata e uno in cui viene fatta quella gusta. Ma in entrambi senza cinture di sicurezza. «Fai l’unica scelta possibile» invita Elisabetta Gregoraci ... (open.online)