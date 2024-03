Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024)DEL 10 MARZOORE 17.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA NETTUNENSE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA KM 10+500 TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’ A1 FIRENZE CODE A CAUSA DEL MALTEMPO TRA PONZANONO E BIVIO DIRAMAZIONENORD SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA SULL’A12TARQUINIA INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA APPIA E CASILINA MENTRE IN INTERNA ALTEZZA BUFALOTTA SULLA DIRAMAZIONENORD CODE ALTEZZA SETTEBAGNI VERSODA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA ...