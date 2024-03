Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 10 marzo 2024)DEL 10 MARZOORE 15.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL METEO, RICORDIAMO L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL TERRITORIO PER LE PROSSIME ORE, SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA NOSTRAE AVANZANO I LAVORI SUI BINARI DEL TRAM ALL’INCROCIO TRA VIA DEI RETI E VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO. PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA 2 È SOSTITUITA DA BUS LUNGO TUTTO IL PERCORSO; LA LINEA 3 È SU TRAM TRA STAZIONE TRASTEVERE E PORTA MAGGIORE E SU BUS TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA. INFINE, LA ...

Maltempo in Liguria, Lombardia e Lazio: forti piogge, vento e alberi caduti: Mentre a Roma viene temporaneamente chiuso un tratto di tangenziale per la caduta di alcuni ...e di alberi sulla via Aurelia in provincia di Genova e di Savona con conseguenti disagi per la viabilità. ...

A Monserrato strade dissestate, avvallamenti e voragini: ... via Carbonara, via Virgilio, via De Roma con in vico I De Roma, via Capo caccia vico I e II Del ... ma anche il sottofondo, con un maggior esborso di denari ma con enorme vantaggio per la viabilità e ...