Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 10 marzo 2024)DEL 10 MARZOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA-TERAMO, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST; UN INVITO ALLA PRUDENZA ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONESUD, PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO TRA IL BIVIO CON LA A1 E IL RACCORDO; E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL METEO, RICORDIAMO L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL TERRITORIO PER LE PROSSIME ORE, SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...