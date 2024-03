Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024)DEL 10 MARZOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-TARQUINIA SEGNALATO VENTO FORTE TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO; FORTI RAFFICHE DI VENTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA IL BIVIO PER LA A1 E IL RACCORDO ANULARE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA NELLA GUIDA. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 APRILE SERVIZIO RIPROGRAMMATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA TRATTATERMINI-PRIVERNO: ALCUNI TRENI SUBIRANNO DUNQUE MODIFICHE DI ORARIO AD ECCEZIONE DELLA GIORNATA DI LUNEDI’ DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO ...