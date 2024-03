Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024)DEL 10 MARZOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STRADA REGIONALE DI SORA PER LAVORI A CURA DI ASTRAL FINO AL 27 MARZO CHIUSO IL TRATTO DAL KM 15+100 AL KM 15+300 ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN LOCALITÀ FOSSO DEL NIBBIO NEL COMUNE DI ALVITO; SEMPRE A CURA DI ASTRAL CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PROVINCIALE TURANENSE, DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE AL KM 7+500 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELMONTE IN SABINA: FINO AL 15 MARZO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO IL TRATTO INTERESSATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral