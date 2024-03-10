Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 09:30 (Di domenica 10 marzo 2024) Viabilità DEL 10 MARZO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE: PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO SU TUTTO IL TERRITORIO: E PROPRIO VENTO FORTE E’ SEGNALATO SULLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E CASTEL MADAMA, E SEMPRE SULLA Roma-TERAMO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, RACCOMANDIAMO QUINDI PRUDENZA NELLA GUIDA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI SORA FINO AL 27 MARZO CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO DAL KM 15+100 AL KM 15+300 ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN LOCALITÀ FOSSO DEL NIBBIO NEL ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 10 MARZO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DI ... (romadailynews)
Viabilità DEL 10 MARZO 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO ... (romadailynews)
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