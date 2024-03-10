Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 08 | 30

Viabilità Roma

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

Fonte : romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 08:30 (Di domenica 10 marzo 2024) Viabilità DEL 10 MARZO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DI VENTO TRA IL RACCORDO E CASTEL MADAMA; SULLA STESSA Roma-TERAMO VENTO FORTE ANCHE SUL TRATTO URBANO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA; E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL MALTEMPO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI OGGI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL TERRITORIO: PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI SORA FINO AL 27 MARZO CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO DAL KM 15+100 AL KM 15+300 ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN LOCALITÀ FOSSO DEL NIBBIO NEL COMUNE DI ALVITO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...
Leggi tutta la notizia su romadailynews

Video di Tendenza

Video Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.