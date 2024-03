Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024)DEL 10 MARZOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA DIRAMAZIONESUD, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER LA A1; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI OGGI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL TERRITORIO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral