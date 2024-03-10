Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2024 ore 07:30 (Di domenica 10 marzo 2024) Viabilità DEL 10 MARZO 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER LA A1; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI OGGI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL TERRITORIO: IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
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