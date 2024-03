Via le zone grigie Contro la mafia sfilano in trecento | nessun compromesso

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo una mattinata di pioggia il meteo ha concesso una tregua nel primo pomeriggio, proprio il tempo necessario per la manifestazione organizzata da trenta associazioni che, in questo modo, hanno voluto ribadire la volontà di vivere in una "città giusta e libera dalle mafie, una città ideale". Almeno più di 300 persone hanno risposto all’appello presentandosi con bandiere e ombrelli all’appuntamento in piazza 5 Giornate. "L’inchiesta della Dda che ha riguardato questo territorio ha portato alla luce che ci possono essere delle. Ebbene noi vogliamo un territorio libero per tutti, senza alcuna compromissione, di qualsiasi misura e maniera" ha scandito don Massimo Mapelli poco prima che salisse sul furgone che apriva il corteo. "Questa giornata – sono ancora parole di don Mapelli – è il frutto del lavoro di tante associazioni che si sono ...

