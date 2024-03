Via al recupero dell’ex Mattatoio Sarà un deposito di beni culturali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Montata l’impalcatura esterna, tra via Interna delle Mura e viale Martiri della Resistenza. Prendeil via l’opera di riqualificazione di quell’immobile rimasto per anni in totale stato di abbandono, nonostante l’importante valore storico architettonico. L’exinfatti si trova a ridosso delle mura ciclopiche e fu realizzato dall’ingegnere Ireneo Aleandri, lo stesso che ha progettato il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. L’exverrà adibito atemporaneo deimobili in emergenza, per la loro messa in sicurezza e successivo restauro. L’intervento diè finanziato con 5,5 milioni a valere sul Fondo nazionale complementare al Pnrr. Un progetto fortemente voluto dalla Giunta regionale ed in ...