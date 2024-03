Verso Milan-Empoli | senza Rafael Leao i risultati non sorridono I numeri

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 10 marzo 2024) Oggi iltornerà in campo per affrontare l’per squalifica: iquando manca il portoghese Giovedì ilha vinto 4-2 contro lo Slavia Praga, nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri, nonostante gran parte del match giocato in superiorità ha faticato molto. All’85’ Christian Pulisic ha segnato il fondamentale gol del 4-2 finale, dopo una super giocata di. Il portoghese ha confermato ancora una volta l’importanza delle sue giocate. Il portoghese è in un ottimo momento di forma. Prima dell’assist di giovedì infatti aveva segnato sia a Rennes che nel match casalingo contro l’Atalanta. Oggi però il numero 10 rossonero non ci sarà. I rossoneri alle 15 ...