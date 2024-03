Verso Barça-Napoli | parla Victor Munoz E Traorè…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 10 marzo 2024) Aspettando Barcellona-, l’ex calciatore blaugrana(in Italia giocò con la Sampdoria) ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. “Definirei irregolare la stagione dei catalani. Vero, ci sono stati tanti infortuni però non si è rivista la squadra dello scorso anno e così gioco e risultati ne hanno risentito. Ci sono calciatori che hanno dato di meno rispetto alle loro capacità e qualità, a cominciare da Pedri. Conosco meno bene la situazione di questa squadra, invece illo seguo”. Anche da Levandowski… Anche da Lewandowski ci si aspettava di più, come da Raphinha e Joao Cancelo. Ha fatto bene nel primo anno Gundogan, invece. È vero che il Barcellona ha recuperato qualche posizione in classifica però il Real Madrid ha chiaramente approfittato dei suoi disagi. Se si fosse giocato ...