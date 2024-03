VERONA – PERUGIA | QUARTO DI FINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI

(Di domenica 10 marzo 2024) Pubblicato il 10 Marzo, 2024 Continua il week-end in casa Rai Sport che in serata ci offre l’interessante match di gara 2 dei quarti discudetto tra. Il 6 Marzo 2024, in casa di, si è giocata gara 1 dei quarti didei play-off scudetto, con la stessache in rimonta si è aggiudicata il match con il punteggio di 3-1 Oggi è tempo di gara 2 e questa si giocherà in casa di. Già in campionato, in casa diè riuscita a vincere il match con il risultato di 3-2. Riusciràa compiere tale impresa e a riportare in parità la serie? QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 10/03/24 ALLE ORE 20:30 ...

Serie A - Lecce-Verona 0-1: agli scaligeri basta Folorunsho nello scontro salvezza: Serie A - Lecce-VERONA 0-1: agli scaligeri basta Folorunsho nello scontro salvezza: SERIE A - In una gara tiratissima, al "Via del Mare", il VERONA si aggiudica lo scontro salvezza col Lecce grazie al rasoterra di Folorunsho al 17' ...

Scoccia: «A Perugia si respira un’aria pulita. La città non è inquinata, trend Pm10 in discesa»: Scoccia: «A PERUGIA si respira un’aria pulita. La città non è inquinata, trend Pm10 in discesa»: «In questi anni la qualità dell’aria che si respira a PERUGIA è molto migliorata. I valori medi della concentrazione annuale di polveri sottili Pm10, Pm2.5 e biossido di azoto rilevati dalle ...

Sir, a Verona per indirizzare la serie: Sir, a VERONA per indirizzare la serie: Sarà una battaglia, perché il Pala Agsm di VERONA sa essere un ambiente particolarmente caldo e perché la squadra di Stoichev, che in questi giorni ha caricato i suoi al massimo, ha dimostrato sia in ...