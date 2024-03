Verona Folorunsho | un gol da record | e Spalletti osserva

(Di domenica 10 marzo 2024) Michaeldecisivo con il suo gol da fuori area in Lecce-: il centrocampista che piace asi conferma uno specialista Michaelancora una volta protagonista nella vittoria del. Contro il Lecce il centrocampista, che il ct Azzurrosta seguendo con interesse, ha trovato il gol da fuori area. 3 – Da inizio 2024 Michael #è il giocatore che ha segnato più reti da fuori area nei maggiori cinque campionati europei (tre). Personalità.#Lecce— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 10, 2024 Il calciatore di proprietà del Napoli sta diventando uno specialista nelle conclusioni da fuori area: come riportato da OptaPaolo, dall’inizio del 2024 con tre gol, è il calciatore che ha segnato di più ...

