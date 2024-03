Verona | colpo salvezza! Lecce battuto e balzo in classifica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 10 marzo 2024)è terminata con il punteggio di 0-1. Vittoria fondamentale in chiaveper la squadra di Baroni che fa unimportante inSUCCESSO – Ilsi aggiudica lo scontrocontro il. Al Via del Mare gli ospiti si impongono per 0-1. Il vantaggio della squadra di Baroni arriva in avvio di gara: all’11’ Folorunsho carica il destro da fuori, con Baschirotto che devia la palla nella sua porta dove Falcone non può arrivare. Qualche minuto dopo possibile chance per pareggiare per ilma Chiffi prima fischia e poi revoca, con l’ausilio del VAR, un calcio di rigore per i salentini per un presunto tocco di mano di Magnani. La squadra di D’Aversa continua a spingere e al 33? colpisce la traversa ...