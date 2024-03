Verona | Baroni pensa al Milan | “Domenica abbiamo una partita difficile”

(Di domenica 10 marzo 2024) Marco, tecnico del, ha parlato del, prossimo avversario in Serie A. Le sue dichiarazioni

Lecce - Verona 0 - 1, decide il gol di Folorunsho: LECCE - Vittoria pesante per il Verona dell'ex Marco Baroni, che batte il Lecce e aggancia il Cagliari al tredicesimo posto della classifica, allontanando la zona retrocessione, dalla quale proprio il Lecce non riesce ad uscire. A ...

Lecce - Verona 0 - 1, giallorossi senza carattere perdono lo scontro salvezza e la testa. Esplode la contestazione: Vittoria meritata per la squadra dell'ex Baroni, che dopo il vantaggio ha controllato senza problemi il Lecce. Testata di D'aversa ad ...

Allo stadio confronto tra tecnico e società sull'accaduto. Non aiutano neppure i 5 punti nelle ultime 12 partite: Allo stadio confronto tra tecnico e società sull'accaduto. Non aiutano neppure i 5 punti nelle ultime 12 partite: Non è mai stato a rischio Baroni lo scorso anno, nonostante una lunga crisi invernale ... I fatti del post-partita contro il Verona sono stati condannati dal Lecce tramite un comunicato ufficiale. E ...

Lecce-Verona rissa finale, D'Aversa si scusa: 'Nessuna testata, ma pessimo esempio': Lecce-Verona rissa finale, D'Aversa si scusa: 'Nessuna testata, ma pessimo esempio': E sempre a tal proposito il tecnico chiarisce: "Non sono entrato in campo per dare una testata - prosegue D'Aversa -, sono andato a salutare Baroni e poi volevo evitare ... D'Aversa ed il giocatore ...

Il Lecce cade malamente contro il Verona, D’Aversa a un passo dall’esonero: Il Lecce cade malamente contro il Verona, D’Aversa a un passo dall’esonero: con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente ...